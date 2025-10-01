Migration circulaire : 95 saisonniers sénégalais en route pour l’Espagne

Quatre-vingt-quinze travailleurs saisonniers sénégalais ont quitté Dakar, mercredi soir, pour l’Espagne dans le cadre du programme de migration circulaire liant les deux pays.



Cette huitième cohorte, composée de 83 hommes et 12 femmes, séjournera neuf mois dans des exploitations agricoles espagnoles avant de regagner le pays.



Le secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, Amadou Chérif Diouf, présent à l’aéroport international Blaise Diagne, a rappelé que ce programme vise à offrir une expérience professionnelle et financière aux jeunes migrants tout en garantissant leur retour. « Nous avons besoin qu’ils aillent acquérir de l’expérience et des moyens pour ensuite revenir bâtir le pays avec nous », a-t-il déclaré.



Selon lui, les précédents départs ont donné des résultats jugés satisfaisants avec un taux de retour de 100 %. « Une sélection rigoureuse a été faite cette année, ce qui nous rassure sur le respect des engagements pris », a-t-il ajouté.



Au total, plus de 500 travailleurs saisonniers seront envoyés en Espagne en 2025 dans le cadre de ce programme lancé en mars. Un autre groupe de 53 personnes doit partir le 7 octobre, avant deux dernières cohortes de 146 travailleurs.



Le secrétaire d’État a par ailleurs annoncé des discussions en cours avec Madrid pour élargir la coopération à d’autres secteurs, notamment la pêche, et favoriser la réinsertion des migrants de retour dans les domaines agricoles communautaires.



Le Sénégal ambitionne à terme d’atteindre les chiffres du Maroc, qui envoie chaque année plus de 15 000 travailleurs saisonniers en Espagne.





