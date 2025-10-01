Connectez-vous
Police nationale : Waly Camara nommé à la tête du commissariat central de Saint-Louis

Mercredi 1 Octobre 2025

Le commissaire divisionnaire Waly Camara a été nommé à la tête du commissariat central de Saint-Louis, à la faveur d’un réaménagement opéré par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Mouhamadou Bamba Cissé, au sein des cadres supérieurs de la police nationale.

Il remplace le commissaire principal Mamadou Lamarana Diallo, précédemment chef du Service régional de sécurité publique de Saint-Louis, appelé à diriger le commissariat spécial de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass.

Selon des sources autorisées, ces mouvements s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des dispositifs sécuritaires sur l’ensemble du territoire, avec des changements également notés à Guédiawaye et à la Division des investigations criminelles (DIC).

À Guédiawaye, le commissaire principal Daouda Bodian a été confirmé à la tête du commissariat central, contrairement aux informations qui faisaient état de son départ vers l’aéroport. À la DIC, le commissaire principal El Hadji Baïty Sène a cédé son fauteuil à Mamadou Ndiaye Fall, avant d’être appelé au cabinet du directeur général de la Police nationale (DGPN).

Ces nominations traduisent, selon des responsables sécuritaires, la volonté du ministre de l’Intérieur de consolider les acquis et d’adapter le commandement policier aux défis sécuritaires actuels.
 



