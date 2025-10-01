Matam : plus de 1200 hectares de terres rizicoles envahis par les eaux du fleuve Sénégal

Environ 1242 hectares de terres ont été submergés par les eaux du fleuve Sénégal dans la région de Matam, dont 145 hectares en cours de culture, a annoncé mardi Moussa Mbodj, délégué régional adjoint de la Société d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).



“Avec le franchissement du seuil d’alerte, nous savions que cela aurait des répercussions sur les zones rizicoles. Aujourd’hui, plusieurs terres irriguées sont inondées. Actuellement, 1242 hectares sont envahis, dont 145 hectares cultivés”, a-t-il déclaré.



Selon lui, la campagne agricole est fortement menacée. “À pareille période en 2024, moins de 500 hectares étaient touchés. Aujourd’hui, nous dépassons déjà les 1000 hectares. Si la tendance se poursuit, beaucoup de surfaces risquent d’être inondées”, a averti M. Mbodj.



Il a précisé que de nombreux producteurs, redoutant des pertes, ont préféré renoncer à la campagne d’hivernage et se limiter à la saison sèche-chaude. “Il y aura sûrement des dégâts sur les aménagements, avec la rupture de digues de protection dans certaines zones”, a-t-il ajouté.



Parmi les localités les plus affectées figurent les communes de Dembancané, Aouré, Sémmé Orkadiéré, Matam, Bokidiawé et Nabadji.



Pour atténuer l’impact, la SAED a mis en place des mesures d’accompagnement. “Des vannes ont été fermées au casier de Mboloyel et des groupes moto-pompes installés pour évacuer les eaux et sauver les cultures. Nous ferons de même partout où cela sera nécessaire”, a assuré le délégué régional adjoint, rappelant que le riz peut résister jusqu’à quinze jours sous l’eau.



Moussa Mbodj a réaffirmé que les équipes de la SAED restent mobilisées pour appuyer les riziculteurs face à cette situation.



