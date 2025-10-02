Connectez-vous
La Colombie expulse la délégation diplomatique israélienne après l'interception de la flotille pour Gaza

Jeudi 2 Octobre 2025

Le président colombien Gustavo Petro a expulsé ce mercredi 1er octobre la délégation diplomatique israélienne présente dans le pays sud-américain, après l'interception par les forces israéliennes de la Flotille pour Gaza.

Le dirigeant de gauche a qualifié cette interception de « crime international » et dénoncé l'arrestation de deux citoyennes colombiennes « dans les eaux internationales ».

La Colombie a rompu en 2024 ses relations diplomatiques avec Israël, qui y conservait toutefois quatre Israéliens dotés du statut diplomatique, selon une source interrogée par l'AFP.
 


