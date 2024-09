Assemblée Nationale : Diomaye Faye fixe la tenue de la DPG au 13 septembre

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a adressé vendredi une lettre au président de l’Assemblée nationale fixant au 13 septembre la date de tenue de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé à l’APS, Yankhoba Diémé, le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les institutions.



‘’Le président de la République conformément à ses prérogatives constitutionnelles et à l’histoire du Sénégal a informé l’Assemblée nationale dans une lettre en date du 6 septembre 2024 de la tenue le vendredi 13 septembre de la DPG conformément au règlement intérieur de l’institution parlementaire en son article 97’’, a-t-il notamment indiqué lors d’un entretien téléphonique.



Il s’agit d’un nouveau développement dans ce qui a pris des allures d’un bras de fer entre le pouvoir et l’opposition parlementaire, incarnée par la coalition Benno Bokk Yakaar, majoritaire à l’Assemblée nationale.