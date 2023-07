Assemblée nationale : le Gouvernement interpelé sur les "compteurs Woyofal"

Dans une question écrite au gouvernement, Guy Marius Sagna signale que depuis un moment, il est interpellé par les consommateurs en tant que «représentant du peuple sur les compteurs Woyofal». «L’Etat du Sénégal a-t-il augmenté, à l’insu du consommateur, le prix de l’électricité ? L’Etat du Sénégal a-t-il changé les paramètres des compteurs Woyofal d’où le renchérissement du prix de l’électricité des détenteurs du compteur Woyofal ? Pouvez-vous nous expliquer comment la tarification est effectuée par les consommateurs qui utilisent les compteurs Woyofal», écrit le député à l’Assemblée nationale.





Qui rappelle que le compteur Woyofal avait été vanté par les services du ministère du Pétrole et des Energies comme devant réduire les coûts d’électricité des consommateurs d’où d’ailleurs son nom Woyofal. A l’épreuve des faits, indique le parlementaire, nombreux sont les consommateurs qui estiment qu’en lieu et place d’un Woyofal, ils sont victimes d’un «diisal». «En quoi vos compteurs Woyofal sont-ils avantageux comparativement à d’autres compteurs ? Madame le ministre, votre département réfléchit-il sur une réduction du prix de l’électricité et des réformes plus conformes à la réalité quant à la tranche sociale ?», interroge Guy Marius Sagna à l’endroit de Sophie Gladima. Le député de Yewwi suggère que, au lieu de confier à une machine la détermination d’une tranche sociale basée sur un niveau de consommation de l’électricité, «n’est-il pas plus facile d’identifier les ménages vulnérables et devant bénéficier d’une politique sociale de l’Etat par d’autres indications (bulletins de salaire, nombre de membres du ménage, activité et revenus…)».