Assemblée nationale : les députés de l’opposition ont boudé la séance plénière d'hier

Après la prise de parole du président du groupe parlementaire Yewwi, les députés de la coalition Yewwi Askan wi et ceux de Wallu Sénégal ont quitté la salle.



Pour eux, le Sénégal est en deuil, et il n’est donc pas opportun de participer aux travaux de l’Assemblée nationale. Birame Souleye DIOP et Ayib DAFFE ont soutenu cette motion en donnant leurs arguments pour justifier leur choix.



Après leur départ, ces députés tiendront une conférence de presse pour expliquer plus en détail leur décision.