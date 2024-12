Au Japon, les avions vont désormais carburer aux huiles de cuisson recyclées

Qui aurait cru que vos huiles de cuissons usagées feraient bientôt décoller des avions ? Au Japon, des supermarchés commencent à demander à leurs clients de rapporter au magasin ces huiles usagées, pour les redistribuer aux compagnies aériennes qui souhaitent produire des carburants plus propres.



À Tokyo, un quartier est d'ailleurs à la pointe sur ce sujet. L'arrondissement d'Ota, tout proche de l'aéroport d’Haneda - un des deux grands aéroports de la capitale japonaise - vient de signer, en ce mois de décembre, un grand accord avec la compagnie aérienne Japan Airlines et des chaînes de supermarchés. La mairie explique à la population qu'il s'agit de faire, pour presque rien, un geste pour la planète.



Pour les populations, rien de plus simple : il vous suffit d'investir dans une bouteille hermétique blanche et verte qui coûte 200 yens, c'est-à-dire 1 euro 30. À chaque fois que vous avez bien utilisé et même réutilisé votre huile de friture - pour cuisiner notamment des beignets tempura ou des tonkatsu, des filets de porc pané - il vous faudra la laisser refroidir et la transférer dans la bouteille. Au prochain passage au supermarché, vous verserez alors votre huile dans un grand bidon spécial qui se trouve à l’entrée. Une démarche gratuite, non pas un système de consigne.



Un enjeu environnemental

Tous ces bidons sont alors collectés et envoyés vers une usine qui va filtrer l’huile, enlever toutes les impuretés et ensuite la raffiner pour la transformer en kérosène pour les avions de l’aéroport d’Haneda. L'enjeu est surtout de produire davantage de SAF - "sustainable avion fuel" - qu'on pourrait traduire en français par "carburant durable d'aviation". Un carburant recyclé que les compagnies aériennes vont être de plus en plus obligées d’utiliser.



Plusieurs pays, et notamment l’Union européenne, ont mis en place des réglementations très strictes pour que ce SAF remplace progressivement le kérosène classique à base de pétrole. Les experts assurent en effet que ce carburant recyclé permettrait de réduire de 60% les émissions de CO2 de l’aviation, particulièrement épinglée ces dernières années pour ses émissions de gaz à effet de serre.



La demande d’huile usagée va ainsi bientôt exploser un peu partout dans le monde. Beaucoup de pays ne parviennent toutefois pas à collecter assez d’huile pour fabriquer ce SAF. Ils sont donc obligés d’en importer de Malaisie ou de Chine, à des prix élevés et dans des conditions parfois assez douteuses.



