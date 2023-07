Au moins 14 morts dans le chavirement d'une pirogue au large de Ouakam

Au moins 14 corps sans vie ont été retrouvés après qu'une pirogue a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi au large de Dakar, au Sénégal, ont indiqué Samba Kandji, maire adjoint du quartier de Ouakam et une source de la gendarmerie. "Ce sont des migrants à priori", a déclaré M. Kandji. Gendarmes et pompiers sont sur la plage de Ouakam, un quartier de la capitale sénégalaise, et continuent lundi matin les opérations de secours à la recherche d'autres corps. "La marine a obligé l'embarcation à accoster et des gens se sont enfuis. On m'avait dit 14 (morts) mais après il y a eu deux corps sortis. On peut présumer qu'il y 16" morts, a précisé quelques minutes plus tard M. Kandji. Une embarcation en bois, à bord de laquelle se trouvaient les migrants selon plusieurs témoins sur la plage, flotte sur l'eau, près de la berge. Un pompier a assuré sous couvert de l'anonymat que les opérations de recherches avaient commencé à 01H00. La route migratoire des Canaries, porte d'entrée vers l'Europe dans l'océan Atlantique, connaît ces dernières semaines un net regain d'activités au départ des côtes du nord-ouest de l'Afrique. Plusieurs drames ont été recensés ces deux dernières semaines. Au moins treize migrants des environs de Dakar sont morts dans le naufrage de leur embarcation il y a environ une semaine au large du Maroc. Un autre bateau a chaviré à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, faisant au moins quatorze morts.