Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Autoroute Dakar–Saint-Louis : Sonko ordonne l’accélération des travaux

Jeudi 27 Novembre 2025

Autoroute Dakar–Saint-Louis : Sonko ordonne l’accélération des travaux

Le Premier ministre Ousmane Sonko a ordonné mercredi, en Conseil des ministres, l’accélération de la sécurisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, de la construction de l’autoroute Dakar-Saint-Louis, ainsi que de l’agropole du Sud.

« Il a clos sa communication sur trois projets : la sécurisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, l’autoroute Dakar/Saint-Louis et l’agropole du Sud », indique le communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres.
 

Selon le texte, le chef du gouvernement a présenté l’état d’avancement de ces infrastructures et les contraintes identifiées, avant de donner des instructions pour leur mise en œuvre diligente.
 

Le Premier ministre a souligné, selon le communiqué, la nécessité d’aligner les procédures administratives sur le rythme et les ambitions du Plan de redressement économique et social ainsi que de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».

M.S/NDARINFO

 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.