Autosuffisance alimentaire : Le Sénégal a besoin de 150 000 tonnes de semences certifiées

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé que le Sénégal devra produire 150 000 tonnes de semences certifiées pour garantir son autosuffisance alimentaire. Cette déclaration a été faite en marge de l’inauguration de la chambre de la société SWAMI AGRI à Mbane, dans le département de Dagana.



Il a souligné que cette contribution du secteur privé est un modèle à suivre pour renforcer la production locale et atteindre l’autosuffisance alimentaire. Selon lui, la production de semences certifiées est une activité qui devrait être majoritairement assurée par des acteurs privés, comme c’est le cas dans plusieurs pays du monde.



Pour l’année 2025, le Sénégal ambitionne d’atteindre une production de 130 000 tonnes de pommes de terre et 350 000 tonnes d’oignons. Pour y parvenir, le pays devra impérativement assurer la disponibilité de 150 000 tonnes de semences certifiées, dont 150 tonnes de semences pré-bases. Le ministre estime que le pays dispose d’un fort potentiel dans le secteur horticole et que son développement doit être pleinement exploité pour garantir la souveraineté alimentaire.



D’après les spécialistes, si le rythme actuel est maintenu, le Sénégal pourrait atteindre l’autosuffisance alimentaire d’ici deux à trois ans. Toutefois, cette ambition repose sur la capacité du pays à mobiliser les investissements nécessaires et à organiser efficacement son secteur agricole. L’État compte sur une implication accrue du secteur privé pour combler le déficit en semences et renforcer la production locale.



NDARINFO.COM