Autosuffisance alimentaire : jonction entre Africa Rice et la Fao pour disséminer les nouvelles pratiques agricoles

Les deux institutions s’engagent à soutenir les efforts consentis par le Gouvernement dans le développement du secteur agrosylvopastoral et halieutique pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Cette synergie va promouvoir l’exploitation des technologies et des innovations pour « fournir des solutions qui abordent toutes les dimensions de la durabilité dans une approche participative afin de promouvoir un monde libéré de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition, conformément au Programme 2030 ».



Partant du constat que les « défis présentés par les changements climatiques semblent dépasser les connaissances indigènes et les mécanismes d'adaptation », les défis actuels soulignent la nécessité d’adopter une « approche innovante de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement soit adaptée pour garantir la réalisation du développement agricole national souhaité ».



Un atelier a été organisé sur la thématique hier mercredi en présence d’un parterre d’organisations agricoles, d’élus et de représentants de services techniques décentrés de l’État.



L’initiative entend renforcer « la collaboration multi-acteurs et pluridisciplinaire afin de faciliter la co-conception de nouveaux projets et programmes agricoles sur la diffusion des technologies et innovations adaptées aux changements climatiques ».



Au cours de cette rencontre, les technologies, innovations et stratégies adaptées à diffuser pour le développement de secteur agricole au Sénégal ont été présentées. Un groupe d’action en place a été mise en place. Il devra élaborer de notes conceptuelles et projets à mettre en œuvre pour la valorisation des innovations et appuyer les efforts de développement du secteur agricole au Sénégal.





Les parties prenantes nous livrent leurs impressions