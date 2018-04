Avis de décès du Professeur Mayacine DIAGNE

Feu Elhadji Amadou DIAGNE père du defunt

Feue Adja Diaw Bigue NIANG mére du défunt

Feue Adja AWA DIAGNE tante du défunt

Famfall NIANG à Rao, tante du défunt,

Awa DIA professeur d’Espagnol au lycee Ameth Fall de St Louis, épouse du défunt.

Nafissatou DIAGNE magistrat au tribunal régional de St Louis

Mr Ibrahima FALL ancien ministre maire de BAMBEY et famille

Dieylani FALL conseiller municipal à St Louis cousin du défunt

Professeur BAYDALLAH KANE Recteur de l’UGB de St Louis

Docteur Aliou SOW ancien ministre des collectivités locales

Baba Ly SALL enseignant chercheur a l’UGB ami du défunt

Docteur Bakhoum médecin chef de l’UGB

Samba Traoré enseignant chercheur a l’UGB ami du défunt

Mohamed Moustapha Aidara enseignant chercheur a l’UGB ami du défunt

Elhadj DIAGNE agent de la SENELEC à la retraite à Dakar

Docteur Aliyoune DIAGNE Pharmacien Directeur de la Pharmacie Château d’Eau de St-Louis

Mame Penda DIAGNE FALL Proviseur du Lycée d’Excellence Cheikh Oumar à DAKAR

Fatou DIAGNE agent de la BICIS à la retraite

Nafissatou DIAGNE Traductrice Interprète à l’Université Gaston Berger de St-Louis

Salla DIAGNE Chef de Département à la Comptabilité des ICS

Aichatou DIAGNE Directrice ecole maternelle Mayoro FALL à Thiès

Fatou Sagor DIAGNE Directrice ecole maternelle du Nord a St Louis

Ibrahima DIA Beau frère du défunt et famille a Toulouse

Madame THIORO THIAM amie du defunt a Marseille

Maitre Souleymane DIAGNE avocat à la cour a DAKAR

Alé DIAGNE Chef de Division réseau sécurité et télécommunications du Port Autonome de Dakar

Babacar DIAGNE à Rao

Ibrahima DIAGNE à Sawagne

Moussa DIAGNE sahel découverte st louis

Boubacar DIAGNE à Pikine

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur

Mari, fils frère et cousin :



Le professeur Mayacine DIAGNE, enseignant chercheur maître de conférence a la faculté de droit de l’UGB de st Louis



Décès survenu ce 09 Avril 2018 à l’hôpital de Saint-Louis



La levée du corps aura lieu le Mardi 10 Avril 2018 à la mosquée Ndiaga MBAAY 3 poteaux Pikine Saint-Louis à 11H l’enterrement à THIEME



Les condoléances seront reçues son domicile à ROUTE DE KHOR ST LOUIS.