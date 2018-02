Baaba Maal chante dans le film Black Panther

Mais la musique du continent pourrait être une autre raison pour les téléspectateurs africains de prendre racine pour le film. Dans une interview récente avec Pitchfork, Ludwig Göransson, l’homme responsable de la création de la musique du film, a révélé qu’il a passé quelque temps en Afrique, en interaction avec la musique et les musiciens du continent.



« J’ai pris un mois de congé et je suis allé au Sénégal », a-t-il déclaré. « Je me suis connecté avec cet artiste Baaba Maal et j’ai voyagé avec lui pendant qu’il était en tournée. Après, j’ai pu entrer dans un studio et enregistrer des musiciens extraordinaires pendant des semaines. »



Cette collaboration pourrait être considérée comme un lien avec la déclaration de Baaba Maal lors de la conférence ACCES organisée par Music in Africa l’année dernière. « Il est temps que ce que nous partageons avec le monde soit développé ici », a déclaré le vétéran sénégalais. « Les principaux fondements de la musique doivent avant tout répondre aux normes d’échange et de partage qui ne peuvent que traverser le voyage ».



Au cours de ses voyages sur le continent, Göransson est devenu fasciné par le tambour parlant, l’instrument ouest-africain que le Suédois décrit comme « le premier type de dispositif de communication. C’est un tambour que vous mettez sous votre bras d’un côté de votre corps et vous pouvez appuyer sur votre bras sous le tambour et le poser essentiellement, donc c’est comme une voix. »



Göransson a également visité la Bibliothèque Internationale de Musique Africaine en Afrique du Sud où il « passait beaucoup de temps à écouter … des enregistrements et des découvertes ». Il est ensuite retourné aux États-Unis avec sa recherche: «Le défi, a-t-il dit à Pitchfork, était d’incorporer ces choses et de leur faire sentir encore africain.



Lorsque Black Panther ouvrira ses portes à travers le continent dans quelques jours, les observateurs africains décideront si Göransson a surmonté ce défi particulier.





La raison ostensible du buzz est le fait d’un super héros noir sur le grand écran. C’est un peu nouveau, car en dehors de Spawn, de Blade en 1998 et de Hancock en 2008, il n’y a pas trop de superhéros noirs qui ont fait le grand écran en tant que protagoniste principal.