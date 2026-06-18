Bac 2026 : fraude, handicap, paiement digitalisé : le gouvernement sort le grand jeu

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a arrêté une série de mesures pour assurer le bon déroulement du baccalauréat et du BFEM 2026, rendues publiques jeudi par le ministre, secrétaire général du gouvernement, Papa Assane Touré, à l'issue d'un conseil interministériel sur les examens.





Les ministères concernés ont été instruits d'assurer la sécurisation coordonnée de l'ensemble du processus — des lieux de conception et de stockage des épreuves jusqu'au convoyage et à la distribution dans les centres —, avec la prise en charge du convoyage par les forces de défense et de sécurité.





Sur le terrain, les autorités administratives et territoriales devront garantir la disponibilité de l'eau, la connexion Internet, la mise hors délestage des centres d'examen et la prévention des inondations. La lutte contre la fraude figure parmi les priorités. Un dispositif de contrôle et de récupération sécurisée des téléphones et appareils connectés sera mis en place à l'entrée de chaque centre, accompagné d'une campagne de sensibilisation auprès des candidats et des parents d'élèves.





Parmi les mesures spécifiques à la session 2026, le Premier ministre a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur, en rapport avec le ministre de la Justice, de permettre aux candidats forclos pour des faits d'état civil qui ne leur sont pas imputables de passer le baccalauréat à la session de remplacement.







Sur la prise en charge des candidats en situation de handicap, les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle s'engagent à adapter les épreuves à chaque type de handicap : transcription en braille pour les non-voyants, agrandissement de la police d'écriture pour les mal-voyants et application du tiers temps pédagogique.





Un dispositif complet d'accueil et d'accompagnement sera mis en place dans les centres d'examen.Le gouvernement s'engage également à finaliser le mode opératoire de paiement digitalisé pour assurer le règlement intégral des indemnités dues aux surveillants, secrétaires, correcteurs, examinateurs et superviseurs à la fin des examens. « La sanctuarisation du budget de l'Éducation nationale constitue désormais une option irréversible du gouvernement », a assuré Papa Assane Touré.





MS/NDARINFO.COM





