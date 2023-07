Baccalauréat 2023 : Une élève obtient une note de 17,96 en série S2

Le lycée de Ndande Fall, situé dans le département de Kébémer, est une fois de plus le foyer de brillants esprits. L’élève Yacine Fall a décroché une mention Très Bien au baccalauréat général 2023 dans la série sciences expérimentales. Ses résultats ont été révélés par Télé Kébémer.



La jeune diplômée a fait preuve d'un talent académique impressionnant tout au long de son parcours scolaire. Déjà reconnue comme la meilleure élève du Sénégal niveau Brevet de fin d'études Moyennes (BFEM) en 2020, cette nouvelle performance confirme son statut d’élève d'élite.



Les résultats détaillés du relevé de notes de cette étudiante :



- Français : 16/20



- Philosophie : 18/20



- Mathématiques : 17/20



- Sciences Physiques : 18/20



- Sciences de la Vie et de la Terre : 18/20



- Histoire et Géographie : 19/20



- Anglais : 18/20



- EPS : 18/20 (+8 bonus)



Ces résultats impressionnants ont permis à cette élève de décrocher son baccalauréat dans la série S2, avec une moyenne de 17,96/20.