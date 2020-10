Baisse drastique des cas contacts. Dakar, épicentre du Covid-19

En effet, ce mercredi, 24 cas positifs ont été enregistrés sur un échantillon de 1293 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,86%. En sus des cas importés, il a un cas contact et 6 cas importés. Le directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye a aussi annoncé 63 cas déclarés positifs et 5 cas graves qui sont pris en charge dans les services de réanimation. Un cas de décès a été enregistré ce mardi.



A ce jour, informe le porte-parole du ministre de la Santé et de l’Action sociale, il y a 15331 cas déclarés positifs dont 13571 guéris, 316 décès et 1443 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations à respecter les mesures individuelles et collectives.

Avec EMEDIA