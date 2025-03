Baisse du prix de l’eau : le gouvernement mise sur l’énergie solaire

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a assuré que le gouvernement travaille activement à la mise en place de mécanismes visant une baisse progressive du prix de l’eau, tout en garantissant une amélioration de sa quantité et de sa qualité.



Dans un entretien accordé à l'APS à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, il a précisé que le prix de l’eau ne connaîtra pas de hausse pour le moment et que plusieurs solutions sont en cours pour optimiser les coûts.



Parmi ces solutions, le ministre a mis en avant la solarisation des forages, une initiative qui vise à réduire les coûts énergétiques liés à la production d’eau potable. L’énergie étant un facteur majeur influençant le prix de l’eau, le ministère a lancé un programme de solarisation de plus de 2000 forages du patrimoine de l’Office des forages ruraux (OFOR) en partenariat avec le ministère de l’Énergie.



Il s'agit d’un investissement stratégique qui, à moyen et long terme, devrait permettre de réduire significativement les coûts de production d’eau et donc d'impacter positivement les factures des consommateurs.



L’usine de dessalement de la Grande Côte : une production énergétique optimisée

Autre projet structurant, l’usine de dessalement de la Grande Côte, réalisée avec la société saoudienne Aquapower. Ce projet comprend la construction d’une centrale photovoltaïque qui produira plus de 300 mégawatts contre 150 initialement prévus.



Cette production énergétique servira non seulement au fonctionnement de l’usine de dessalement, mais aussi à renforcer le réseau électrique de SENELEC, permettant ainsi de stabiliser les coûts d’exploitation et d'éviter une hausse du prix de l'eau.



Le ministre a souligné que l'État a pu renégocier avec les partenaires des tarifs plus avantageux en matière de production énergétique, ce qui aura un impact direct sur le coût de l’eau.



Cheikh Tidiane Dièye a également mentionné que le gouvernement compte répliquer cette approche pour le projet Grand Transfert d’Eau (GTE), qui nécessite lui aussi une consommation énergétique importante.



En intégrant l’énergie solaire dans ce projet, l’État espère stabiliser durablement le prix de l’eau et réduire les coûts pour les ménages.