Bakary Séga Bathily, DG de l’APIX S.A : " Notre objectif est de voir Ousmane Sonko à la tête du Sénégal "

Invité sur iRadio et ITV dans l’émission « Jury du Dimanche » (JDD), Bakary Séga Bathily, Directeur Général de l’APIX S.A, a réaffirmé son engagement à faire accéder Ousmane Sonko à la présidence du Sénégal. Il a expliqué que cette ambition est partagée par tous les membres du parti, soulignant que la route vers le pouvoir dépendra du moment que Dieu choisira.



« Le président de la République m’a mis en contact avec Ousmane Sonko. Tous les membres du parti et les Sénégalais aspirent à voir Sonko à la tête de l’État », a déclaré Bakary Séga Bathily. « Quand cela arrivera, ce sera selon la volonté de Dieu. Nous poursuivons notre travail avec cet objectif en tête depuis la création du parti, et c’est pourquoi Ousmane Sonko reste le président du parti. »



Bakary Séga Bathily a également abordé la question du retrait stratégique de Bassirou Diomaye Faye des affaires politiques. Selon lui, cette décision ouvre la voie à Ousmane Sonko pour tracer son propre chemin vers la présidence. « Aujourd’hui, le président Bassirou Diomaye Faye occupe pleinement ses fonctions, mais il a été le premier à installer Ousmane Sonko comme président du parti. Le président est désormais dans un rôle plus élevé, et il se concentre sur son engagement vis-à-vis des Sénégalais, tout en restant fidèle à sa mission. »



Il conclut en affirmant que le parti Pastef poursuivra son travail, qu’il s’agisse des élections à venir dans cinq, dix ou vingt ans, et que la réussite de cette ambition dépendra aussi de la volonté divine. « Nous prions pour que Dieu réalise ce vœu, car si nous en sommes arrivés là, c’est grâce à lui en grande partie », a-t-il ajouté.



