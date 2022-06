Bamba Fall à Macky Sall : « Président, togaal, togaat, togaati, ba ken wahla dara, niou défantéko ak mom »

Le maire de la Médina, n’a pas seulement fondu en larmes à la Médina où il a été l’hôte du président de la République, à la cérémonie de lancement des travaux de la Tour Rts. Bamba Fall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a ouvertement encouragé Macky Sall à garder le fauteuil présidentiel autant de temps qu’il lui plaira.



‘’À dire vrai, tous les présidents qui se sont succédé avant vous, ont fait des réalisations, mais ce que vous avez fait, en si peu de temps, vous êtes le seul. Vous êtes un espoir pour le Sénégal, vu votre proximité, lors de votre audience en Russie, avec Poutine. Des présidents de grandes nations ne peuvent espérer avoir une telle proximité avec lui. ‘’Président équipe bouy gagner ken douko changer. Président, kuy indi ndam, teyee weurseuk ken duko changé. Kon bok, togaal, togaat, togaati, ba ken wah la dara niou défanté ko ak mom) (Président, on ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas celui qui apporte la richesse. Président restez encore autant de temps que vous voudrez. Et quiconque s’en plaigne croisera le fer avec nous),a-t-il déclaré, dans ses propos tenus à cette occasion.



Revenant sur l'ouvrage dont la cérémonie de lancement a été la raison de sa présence, il s’est félicité du projet. ‘’La tour est un projet phare futuriste, il vient en effet allonger la longue liste de projets que vous avez réalisés. La Médina s’honore d’abriter ce bâtiment qui à coup sûr, va jouer sur l’attractivité de la ville’’, a dit le maire.



