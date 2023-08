Barthélémy Dias : «Si Ousmane Sonko m’avait écouté, il ne serait pas en prison..."

Invité spécial de "Jakaarlo Bi" de ce vendredi, Barthélémy Dias s’est exprimé sur ses rapports avec Ousmane Sonko, devenus tumultueux depuis l’épisode du dialogue politique, rapporte iGFM.



«Si Ousmane, à qui j’ai fait un compte rendu fidèle, à 1h 17mn du matin, le soir où je suis sorti de l’audience avec le Président Macky Sall, m’avait suivi, à l’heure actuelle, il ne serait pas en prison. Et Macky Sall allait partir. Et Ousmane jouerait les premiers rôles dans le pouvoir et il serait inéluctablement président de la République du Sénégal un jour», a déclaré le maire de Dakar.



Pour lui, Ousmane Sonko a été poussé à la faute par des «charognards» au sein Yewwi Askan Wi, qui n’avaient d’yeux que pour son électorat. «S’il m’avait écouté, il ne serait pas en prison. Et ceux qui l’ont conduit en prison, ne sont même pas capables d’organiser un sit-in ou une marche», dit-il.



Les confidences de Barth : «Si Sonko m’avait écouté, il ne serait pas en prison et...»



Selon lui, avec sa belle ascension politique, Ousmane Sonko a été utile à tout le monde sauf à sa propre personne. Il a profité de l’antenne pour demander à Ousmane Sonko, d’arrêter la grève de la faim.