Bassirou Diomaye Faye pour un " dialogue rénové" avec la presse

La journée de la presse décrétée mardi par des patron de médias a été évoquée au conseil des ministres, de ce mercredi 14 août, au palais de la République. Le mouvement d’humeur qui visait à alerter l’opinion mais également à interpeller les plus hautes autorités sur les difficultés que traversent la secteur a attiré l’attention du Chef de l’Etat.



Dans sa communication, à l’occasion du rendez-vous hebdomadaire avec son gouvernement, Bassirou Diomaye Faye a appelé à un dialogue rénové avec la presse nationale.





« Le Président de la République a relevé que la situation générale de celle-ci mérite une attention particulière du Gouvernement et des mesures de redressement appropriées. En effet, une presse professionnelle, responsable et respectueuse de l’Etat de droit demeure un pilier majeur de la démocratie », a indiqué le communiqué du conseil des ministres.



Le président Faye a demandé au Gouvernement, notamment au Ministre de la Communication, de veiller à l’application intégrale du Code de la Presse mais également au bon fonctionnement des entreprises de presse, dans un esprit permanent d’ouverture et de concertation en vue du respect des cahiers de charges signés.











La Journée sans presse de ce 13 août a été décrétée par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS). Le mot d’ordre a été massivement observé par la majorité des entreprises de presse.