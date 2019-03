Bécaye recruté par la Tfm

Le mercato médiatique bat plus que jamais son plein. Plusieurs fois annoncé à la Tfm, El Hadji Bécaye Mbaye vient de franchir le rubicon. Le propriétaire de la radio Sénégal-Fm sera-t-il un permanent du Groupe Futurs Médias (Gfm) ou fera-t-il simplement des piges chez son ami Youssou Ndour ? wait and see !



Le célèbre communicateur traditionnel, qui animait Bantamba à la 2sTv, devrait, selon des sources autorisées, à défaut d'amener dans ses bagages l'émission qui a fait sa réputation, être au manettes d'une production, probablement "Œil du Tigre", que drivait Tapha Guèye, Dj Boub's ou encore Fama Thioune.



SENEWEB