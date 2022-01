Bill Gates sur le covid-19 : "il est maintenant temps d’apprendre de nos erreurs"

Éviter de futures pandémies. Tel est l’objectif que s’est fixé Bill Gates pour 2022 et les années à venir. Le milliardaire cofondateur de Microsoft et philanthrope de la santé a écrit, dans son article de blog de fin d’année, que parmi les plus gros problèmes du monde, la prochaine alerte sanitaire concernant la Covid-19 est suffisamment ‘’pressante’’ pour exiger l’attention en 2022.





‘’Nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les souffrances des deux dernières années’’, a-t-il écrit. Selon lui, ‘’le monde a eu une chance d’investir dans les outils et les systèmes qui auraient pu empêcher la pandémie de Covid-19, et nous ne l’avons pas saisi’’. Bill Gates annonce que son projet livre, qui devrait être publié l’année prochaine, portera sur ce sujet. Pour l’heure, investir dans la recherche et le développement médicaux est un bon point de départ : de nombreux projets médicaux parmi les plus prestigieux au monde, interrompus par Covid-19, pourraient à nouveau s’accélérer dans un proche avenir.





Monsieur Gates estime que certaines des réalisations faites en 2021 montrent que ‘’le monde pourrait vraiment mettre fin à la pandémie de la Covid-19 et freiner la prochaine. Mais il note qu’il a une méfiance mondiale croissante à l’égard des institutions publiques, représentant un obstacle important. Selon le 2021 Trust Index Edelman, une enquête auprès de plus de 33 000 personnes dans 28 pays que Gates a cités dans son poste, les Américains en particulier ne font pas confiance à leurs fonctionnaires à 40 %. Bill Gates a invité les dirigeants politiques et les citoyens privés à se lancer dans des actions préventives, avant que Covid ne commence à disparaître des listes des priorités’’. Pour M. Gates, ‘’il est maintenant temps d’apprendre de nos erreurs et de prendre des mesures pour éviter que cette terrible expérience ne se reproduise”.





Enquête