Blessé, le meurtrier de Bineta Camara a été finalement transféré de prison !

SeneNews tient de sources pénitentiaires que Pape Alioune Fall a été finalement transféré à la prison de Sébikotane, hier, lundi 03 juin 2019. Le détenu est arrivé dans ladite prison, dans un état assez piteux. Le meurtrier de Binta Camara est en effet blessé. Ses conditions de détention ont fini de l’atteindre. Couvert d’insultes par ces codétenus, Pape Alioune Fall estimait que sa vie était en danger à la prison de Tambacounda.





Le jeune menuisier de 33 ans, placé sous mandat de dépôt, en attendant son procès dans lequel il risque une peine de 20 ans de prison, demande plus de protection ou à être transféré. Il faut rappeler que Pape Alioune Fall a dû passer aux aveux après la découverte du téléphone de Bineta Camara dans sa chambre lors d’une perquisition.