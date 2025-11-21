Budget 2026 : La Commission des Finances valide les 716,1 milliards FCFA du Ministère des Infrastructures
Vendredi 21 Novembre 2025
La Commission des Finances de l’Assemblée nationale a adopté le budget 2026 du Ministère des Infrastructures, présenté par le ministre Déthie Fall.
Ce budget s’élève à 716,1 milliards de FCFA, répartis entre 244,1 milliards de ressources internes et 472,1 milliards de ressources externes.
