Budget 2026 : le Ministère de l’Intérieur obtient 222 milliards FCFA

Mardi 18 Novembre 2025

Le projet de budget 2026 du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique (MISP) a été adopté ce mardi par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, a-t-on appris de source parlementaire.
 

Défendu par le ministre Mouhamadou Bamba Cissé, ce budget est arrêté à 222,25 milliards FCFA en Autorisations d’Engagement (AE) et à 220 milliards FCFA en Crédits de Paiement (CP).
 

Par rapport à l’exercice 2025, fixé à 204,4 milliards FCFA, le budget 2026 enregistre une hausse de 15,58 milliards FCFA, soit une progression de +7,62 %.
 

Cette augmentation traduit, selon le ministre, la volonté des autorités de renforcer les moyens de l’État en matière de sécurité intérieure et de gouvernance territoriale, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires accrus.
 



Nouveau commentaire :
