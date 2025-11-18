Triplé de Sadio Mané : Le Sénégal écrase le Kenya 8-0 en match amical

Le Sénégal a signé une éclatante victoire mardi face au Kenya (8-0) lors de son deuxième match amical FIFA du mois, disputé à Antalya, en Turquie. Un succès porté par un triplé de Sadio Mané, le neuvième de sa carrière, et le deuxième en sélection nationale.





Déjà battus samedi par le Brésil (2-0) à Londres, les Lions de la Teranga ont répondu avec autorité. Nicolas Jackson a ouvert le score dès la 9ᵉ minute avant d’inscrire un second but à la 15ᵉ, juste après la première réalisation en équipe nationale d’El Hadji Malick Diouf (12ᵉ).





Mais la vedette du jour fut sans conteste Sadio Mané, auteur de trois buts en moins de 20 minutes (17ᵉ, 31ᵉ, 35ᵉ). Ce triplé historique porte à 52 son total de buts en 118 sélections, consolidant son statut de meilleur buteur de l’histoire du Sénégal. Il avait déjà inscrit un triplé en juin 2022 face au Bénin, lors des éliminatoires de la CAN.





Ibrahima Mbaye, pour sa première cape, a marqué le septième but et délivré deux passes décisives. Chérif Ndiaye a scellé la démonstration à la 80ᵉ minute.





Ce score de 8-0 constitue la deuxième plus large victoire de l’histoire de la sélection sénégalaise, derrière le 10-1 infligé à la Mauritanie en 1972.





Formé à Génération Foot, Sadio Mané a inscrit son premier triplé en 2012 avec le Red Bull Salzbourg. Parmi ses performances les plus marquantes figure un triplé éclair avec Southampton en 2015 contre Aston Villa (6-1), en seulement 2 minutes et 56 secondes, un record en Premier League.





Il a récidivé en 2016 contre Manchester City, puis avec Liverpool en Ligue des champions contre Porto (5-0) en 2018. Son plus récent exploit remonte à mai 2025, avec Al-Nassr, où il a signé un quadruplé retentissant face à Al-Okhdood(9-0).





