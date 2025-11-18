Réforme du système judiciaire : Diomaye échange avec la Cour suprême

Le Chef de l’État a reçu ce mardi Mouhamadou Mansour Mbaye, Premier Président de la Cour suprême, dans le cadre de ses consultations consacrées aux institutions judiciaires.





Cette rencontre intervient après les audiences accordées la semaine dernière à la Présidente du Conseil constitutionnel, puis au Bâtonnier de l’Ordre des avocats, dans le but de réaliser un diagnostic global du fonctionnement de la justice.





Au cours de l’audience, M. Mbaye a dressé un état des lieux des activités de la Cour suprême, soulignant son rôle central dans la consolidation de l’État de droit. Les échanges ont porté sur les réformes en cours, notamment la modernisation des procédures, l’amélioration de la célérité judiciaire et la gestion des charges contentieuses.





Le Président de la République a salué la place institutionnelle de la Cour suprême et réaffirmé sa volonté d’accompagner la modernisation du système judiciaire, pour une justice plus efficace, plus accessible et répondant aux attentes des citoyens.





Cette séquence d’audiences marque la priorité accordée à la réforme de la justice au début du quinquennat présidentiel, à travers un dialogue direct avec les acteurs clés du secteur.





