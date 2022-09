Burkina : Diendéré condamné à 20 ans de prison ferme

L’ancien bras droit de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, est condamné à 20 ans de prison ferme et un million de francs CFA d’amende. Le tribunal est allé au-delà du réquisitoire du procureur qui avait requis sept ans contre lui. Le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, condamné à 10 ans de prison avec des circonstances atténuantes et une amende d’un million de francs CFA.



Jugé par contumace, Magloire Yougbaré a été condamné à 30 ans de prison et 5 millions de francs CFA d’amende pour complicité d’arrestation illégale et séquestration aggravée, contrairement à la perpétuité requise par le parquet. Pour Me Prosper Farama, l’un des avocats de la famille Dabo, la tenue de ce procès est en elle-même une victoire au-delà du verdict : « Encore plus satisfait du contenu des déclarations que nous avons entendues lors de ce procès et qui a conforté que cette affaire Dabo Boukary est une affaire d’assassinat politique qui implique un chef d’État, qui implique certains de ses collaborateurs civils comme Salif Diallo. »



« Il faut que les gens sachent que nul n’est au-dessus de la loi »



Selon Abdoul Latif Dabo, l’un des avocats du général Gilbert Diendéré, ce procès n’a pas permis de faire toute la lumière sur cette affaire avec l’absence de certains principaux acteurs : « On connait ceux qui ont donné des coups. On connait ceux-là qui ont été à la base de la mort de Dabo Boukari. Vous dire en cette soirée que la vérité a été dite… Comprenez qu’il y a une limite que je ne saurais franchir. »



Victime de la répression de la garde de sécurité présidentielle en mai 1990, Jean-Yves Sansan Kambou souhaite que ce procès soit une leçon pour les Burkinabè : « Ce que je vois là est purement pédagogique. Il faut que les gens sachent que nul n’est au-dessus de la loi. On donne leçon aux autres pour qu’ils ne puissent pas faire la même chose. »



La famille de l’étudiant Dabo Boukary demande un franc symbolique pour le préjudice moral et matériel, la construction d’une tombe et la délivrance d’un certificat de décès.