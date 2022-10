Burkina : Une délégation de la CEDEAO satisfaite des échanges avec le chef du MPSR

En mission d’information, ce mardi à Ouagadougou, la délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s’est dite satisfaite des échanges qu’elle a eus avec le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), le capitaine Ibrahim Traoré.



En effet, à la suite du coup d'État intervenu au Burkina Faso, le 30 septembre dernier, le président en exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, a dépêché une délégation pour qu'elle s'entretienne avec le président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré, et des leaders des communautés religieuses et coutumières du "Pays des hommes intègres".