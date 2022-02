" C’est moi qui ai demandé à Macky Sall de me nommer ministre conseiller (...) C'est un grand républicain et il m’a agréablement surpris " "

«C’est le président de la république qui m’a appelé au téléphone. Il est le père de la nation et s’il appelle un Sénégalais, ce dernier ne tarde pas à lui répondre. Il m’a accueilli chaleureusement et nous avons discuté sur plusieurs sujets d’actualité. Et à chaque sujet, je lui ai donné mon point de vue. C’est en ce moment qu’il m’a tendu la main afin de travailler ensemble pour l’intérêt du pays. Une proposition que je n’ai pas rejetée. Parce que chaque acteur politique veut devenir maire, député, ministre ou président de la république », se dédouane celui qui faisait jusqu'ici figure de l'opposition et membre de la coalition Guem Sa Bopp de Bougane Gueye.



« Le président m’a demandé de choisir un poste. Je lui ai dit que je suis ouvert à tous les postes mais je préfère être à tes côtés pour te conseiller. Donc si j’étais ministre conseiller, ce serai bien pour moi pour que je puisse vous donner des conseils pour l’intérêt du pays. Macky Sall est un grand républicain et il m’a agréablement surpris», a expliqué le maire réélu de Médina dans le journal "Source A".