CAN 2025 : L’inquiétude grandit autour d’Ismaïla Sarr, blessé à moins d’un mois du tournoi

C’est un coup dur potentiel pour la sélection sénégalaise. À 22 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc, l’ailier des Lions, Ismaïla Sarr, a quitté prématurément ses coéquipiers ce dimanche lors de la rencontre de Premier League entre Crystal Palace et Manchester United.





Touché dès les premières minutes de jeu à la suite d’un contact musclé avec le défenseur portugais Diogo Dalot, le joueur de 25 ans a tenté de reprendre la partie après des soins en bord de terrain. Mais la douleur à la cheville, visiblement persistante, l’a contraint à céder sa place à la 39e minute, semant le doute sur sa condition physique à l’approche du tournoi continental.





Pour l’heure, aucun bulletin médical officiel n’a été publié par Crystal Palace, laissant planer l’incertitude sur la nature exacte de la blessure et la durée de son indisponibilité. Une situation d’autant plus préoccupante qu’Ismaïla Sarr figure parmi les pièces maîtresses du dispositif offensif d’Aliou Cissé.





L’encadrement technique des Lions de la Teranga suit l’évolution du dossier avec une attention particulière. Toute absence prolongée de l’ancien messin constituerait un sérieux coup dur pour les ambitions du Sénégal dans cette compétition où il figure parmi les favoris.



Les prochaines 48 heures seront cruciales pour établir un diagnostic clair et déterminer si l’ailier pourra être rétabli à temps pour rejoindre le groupe au Maroc.



