Goodluck Jonathan accuse Embaló d’avoir fabriqué un faux coup d’État

Samedi 29 Novembre 2025

L’ancien président nigérian Goodluck Jonathan a déclaré mardi que les récents événements survenus en Guinée-Bissaune sauraient être qualifiés de coup d’État, affirmant qu’il s’agirait plutôt d’une manœuvre orchestrée par le président Umaro Sissoco Embaló pour entraver le processus démocratique.
 

S’exprimant à Abuja, l’ex-chef d’État, également membre du Comité des Sages de la CEDEAO, a remis en cause la version officielle des faits, estimant qu’elle ne correspondait pas à la réalité constatée sur le terrain.


« Ce qui s’est passé en Guinée-Bissau n’était pas un coup d’État. C’est le président (Umaro Embaló) qui a annoncé le coup d’État. Pendant que le coup d’État avait lieu, c’est le président qui a appelé les médias pour dire qu’il y avait eu un coup d’État. Je suis Nigérian, et je sais comment les chefs d’État sont traités lorsqu’il y a un vrai coup d’État », a-t-il déclaré.
 

Selon lui, le processus électoral engagé dans le pays aurait été volontairement détourné, malgré sa transparence initiale.
 

Goodluck Jonathan a exhorté la CEDEAO à se mobiliser sans délai face à cette situation de crise, appelant également la communauté internationale à garantir la publication des résultats de la dernière élection présidentielle, et à veiller à ce qu’un vainqueur légitime soit officiellement désigné.

 



