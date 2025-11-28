Ousmane Sonko annonce plus de 280 milliards FCFA d’économies budgétaires

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a annoncé devant l’Assemblée nationale que le gouvernement a réalisé des économies budgétaires de plus de 280 milliards de francs CFA, dans le cadre de l’exercice à venir.





Cette performance budgétaire, selon lui, résulte principalement des mesures de réduction du train de vie de l’État, mises en œuvre depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement.



« Il s’agit de solutions endogènes permettant de financer notre économie sans dépendre exclusivement de l’aide extérieure », a précisé M. Sonko lors de la séance de questions-réponses avec les députés.





Le chef du gouvernement a réaffirmé sa volonté de rationaliser les dépenses publiques, tout en garantissant le financement des secteurs prioritaires comme l’éducation, la santé et l’agriculture.





M.S/NDARINFO



