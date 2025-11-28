Connectez-vous
Sénégal : 44 migrants irréguliers interpellés à Félane, Foundiougne

Vendredi 28 Novembre 2025

Une opération menée par la Gendarmerie nationale sénégalaise a permis l’interpellation de 44 candidats à l’émigration irrégulière, le 27 novembre, dans la forêt de la presqu’île de Mboro, près du village de Félane, dans le département de Foundiougne (centre-ouest du Sénégal).
 

Selon les autorités, l’intervention a eu lieu à 13h50 suite à un renseignement signalant un regroupement suspect. Parmi les personnes interpellées figurent 22 Gambiens, 15 Sénégalais, 3 Nigériens, 3 Bissau-Guinéens et 1 Ivoirien.
 

Un incident tragique aurait eu lieu au moment de l’embarquement : une personne serait tombée à l’eau et portée disparue. Les sapeurs-pompiers de Foundiougne sont mobilisés pour tenter de retrouver la victime.
 

Les migrants arrêtés ont été conduits à la brigade pour les besoins de l’enquête.

MS

 



