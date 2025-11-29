Connectez-vous
Richard-Toll : L’ami de Mouhamed Ndiaye inculpé après l’accident mortel de moto

Samedi 29 Novembre 2025

L’ami de Mouhamed Ndiaye, le jeune décédé récemment dans un accident de moto à Richard-Toll, a été inculpé pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et conduite sans permis, renseigne IGFM.

Dans un premier temps, il avait affirmé que la victime avait été agressée par trois individus, avant de revenir sur ses déclarations en admettant qu’il avait remis la moto à Mouhamed Ndiaye, bien que ce dernier n’était pas expérimenté pour la conduite.

Placé en garde à vue, l’ami de la victime a été déféré puis placé en détention provisoire. Il doit comparaître jeudi prochain devant le tribunal des flagrants délits.

M.S
 


