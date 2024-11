Campagne agricole 2024 : l'anacarde, le riz et le coton en cours de formalisation

Le Conseil interministériel de la campagne agricole 2024, tenu ce mardi 26, a abordé plusieurs questions liées à l'agriculture. En premier lieu, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a invité le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, à préparer un plan visant à formaliser, professionnaliser et valoriser la filière anacarde, et ce, au plus tard le 31 janvier 2025.



Il a également demandé d’étudier les conditions de développement ainsi que le nombre et les capacités des usines de décorticage et de transformation de la noix d’anacarde mises en place par des acteurs nationaux.



Concernant la filière coton, Ousmane Sonko a instruit le ministre des Finances et du Budget, en concertation avec les banques locales (LBA, BNDE, etc.), de lever les obstacles au démarrage de la campagne de commercialisation du coton par la SODEFITEX, en procédant notamment au règlement des arriérés dus aux banques.



Par ailleurs, le Premier ministre a évoqué la question de la filière riz. À ce sujet, il a déclaré : "J’engage le ministre en charge de l’Agriculture, en relation avec le ministre des Forces armées, à prendre sans délai les mesures nécessaires pour intensifier la lutte contre les oiseaux granivores, notamment en renforçant les moyens institutionnels et matériels de la Direction de la Protection des Végétaux (DPV)."



Enfin, Ousmane Sonko a invité le ministre chargé de l’Agriculture, en collaboration avec les ministres des Finances et de l’Industrie et du Commerce, à veiller au renforcement du parc de moissonneuses-batteuses ainsi qu'à l'amélioration des capacités de stockage.