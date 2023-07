Campagne hivernale 2023 : la fondation Port Autonome de Dakar délivre les producteurs de riz de Aéré Lao (vidéo)

La fondation Port Autonome de Dakar s’est engagée à relancer et à redynamiser les activités des producteurs de riz de Aéré Lao à l'arrêt depuis trois ans. En effet, dans le cadre du Programme « Formation Insertion », la Fondation, en accord avec la SAED, a signé un partenariat avec ces exploitants.



Aujourd’hui, les 19 groupements d'intérêt économique des phases 1 et 2 de la cuvette de Aéré Lao qui souffraient d’endettement au niveau de La Banque Agricole, poussent un grand ouf de soulagement.



La Fondation a également pris en charge les factures impayées des producteurs à la Senelec en versant une somme de 25 millions à entreprise. Ce qui a permis de remettre en service la station de pompage.



Une mission de suivi de SAED et de la fondation du Port Autonome de Dakar effectuée hier s’est imprégnée du démarrage effectif de la campagne hivernale 2023 et de la levée des contraintes qui pesaient sur les agriculteurs.