Candidat aux législatives : Pape Djibril Fall à l'assaut des électeurs

C’est officiel. Pape Djibril Fall est candidat à la candidature des élections législatives de Juillet. Le journaliste, chroniqueur de TFM ira avec sa propre bannière pour briguer d’abord les parrainages et ensuite, les suffrages des Sénégalais. Il l’a fait savoir pendant un point de presse, ce vendredi après-midi à Dakar. « On ne fait partie d'aucune contingence politique. Nous n'avons aucun engagement dans ce sens, ni avec un quelconque parti politique », précise-t-il d’emblée. Il s’agit pour lui et ses partisans, de tracer une ligne de conduite qui va miser sur la proximité avec les Sénégalais. « Les populations sont fatiguées de cette bipolarisation de l'espace politique Sénégalais » dit-il. Et d’inviter au débat démocratique. « Nous allons laisser la place à l'idée, à la pensée et à la réflexion stratégique. Nous avons un objectif, c'est faire avancer ce pays » , observe le candidat. Il a par ailleurs lancé un appel aux mouvements citoyens, à toutes les personnes que la politique n'a jamais intéressées mais qui doivent comprendre que la politique est importante dans la marche d'un pays. « Il faut simplement le faire autrement ».



"S'il ne s'agissait que d'un intérêt personnel, je ne serais pas candidat. Tenter d'incarner un leadership, c'est crevant.Mais le Sénégal vaut plus que ça. Autant ils tenteront de détruire le pays, autant nous ferons tout pour que les choses marchent", a-t-il ajouté.



C’est pour cette raison qu’une fois à l'Assemblée Nationale, Pape Djibril Fall va “porter la voix des pêcheurs, des paysans, des jeunes qui prennent la mer”. “Nous allons rappeler à ces détenteurs du pouvoir qu'ils portent dans leur conscience la mort de ces jeunes, promet-il. Cela ne devait pas arriver et n'arrivera plus. Il s'agira d'incarner une solidarité entre les générations. Je ne crois pas au conflit de génération. Il faut simplement faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations”.



A l’en croire, "il n'y a aucune entité de ce pays qui puisse empêcher les jeunes ambitieux d’occuper ces postes et combattre”. “L'assemblée doit être un lieu pour discuter des problématiques de la société et prendre en charge les besoins des populations», conclut-il.





