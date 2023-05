Candidature à la présidentielle : L’AFP annonce des sanctions contre Alioune Sarr

Le parti fondé par Moustapha Niasse, l'Alliance des forces de progrès (AFP, allié au pouvoir), annonce des sanctions contre Alioune Sarr qui a déclaré samedi sa candidature à la présidentielle de 2024. « L'Alliance des forces de progrès annonce des sanctions. Le parti a décidé de statuer sur son cas », informe la Rfm dans son édition de 12 heures.



Samedi, l’ancien ministre du Commerce et du Tourisme, Alioune Sarr, a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024, alors que son parti n’a demandé à personne d’être candidat. Interrogé sur la question, il soutient ne craindre aucune sanction ni une exclusion du parti.



« Je suis un soldat du Sénégal. Et un soldat du Sénégal ne perd jamais. Les Sénégalais ont toujours répondu aux batailles pour les causes universelles. Je suis fils d'un ancien combattant qui a fait la guerre d'Indochine. Je suis l'héritier de ces courageux Sénégalais. Quand vous êtes héritiers de ceux qui n'ont pas eu peur de se battre pour des causes universelles, toute autre chose devient dérisoire. Quand c'est le Sénégal qui est en jeu, tout devient secondaire », a répondu M. Sarr, dans une interview avec L’Observateur.