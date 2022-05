Capitaine Seydina Oumar Touré remercie le maire Barthélémy Dias

Durant mon parcours, je suis souvent rattrapé par la sagesse de ma grand-mère.

C’est comme si elle, à partir du futur, elle observe mon présent et me donne la leçon appropriée à chaque étape de ma vie.

D’ailleurs cela me fait souvent plaisir de rappeler ses paroles. C’est dans cette logique que le 31 janvier 2022 je transmettais à mes amis internautes le dernier conseil que j’ai reçu de ma grand mère de retour au village, à savoir toujours rester du côté de ses amis peu importe ce que ça coûte.



Vous êtes un ami monsieur le maire.

Mes sincères remerciements