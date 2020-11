Caricatures du Prophète Mouhamad (Psl) : À Dakar, une marée humaine dit "Non" à Emmmanuel MACRON

La sortie récente du président de la République Française encourageant les carricatures du prophète Mouhamed ( PSL), a provoqué la réaction de la communauté musulmane. Partout dans le monde des manifestions contre ces carricatures sont en train d'être menées et le Sénégal ne fera pas l'exception. En effet, tous les religieux se sont retrouvés ce samedi la place de la Nation pour dénoncer ces acharnements sur "le serviteur d'Allah, celui qui a marqué l'Islam et qui représente ses valeurs intrinsèques." Hommes, femmes et jeunes ont tous marqué de leur présence cette journée mémorable qui montre à quel point les musulmans sont touchés par ces propos ignobles et blasphématoires. Au cours de la manifestation, plusieurs pancartes où il est écrit : "Ne touche pas à mon prophète", ont été brandies par les amoureux de Mohamed (PSL). "L'Islam, est loin d'être une menace, mais plutôt, il s'offre comme une idée infaillible vers le bonheur, la vertu et la coexistence pacifique", lanceront certains manifestants à l'endroit de Emmanuel Macron qui s'est ouvertement moqué du Prophète (Psl).