Carnage au Trésor : Comment le duo "s'est partagé" 4.685.235.936 F CFA à Saint-Louis et Mbacké

L'enquête de la Bag qui a cerné les deux inspecteurs du Trésor révèle les mouvements de fonds, des apurements fictifs ainsi que des virements frauduleux.



Abdoul Aziz Diop qui est le percepteur de Mbacké de 2015 à 2021, est mis en cause pour 2.459.435.371 F CFA. Son collègue de Saint-Louis, Mouhamed Ndiaye, percepteur entre 2020 et 2021 suspecté sur 2.225.800.565 F CFA.



Les mis en cause évoquent des..."défaillances informatiques" pour se défendre; lors de sa première convocation, Mouhamed Ndiaye a envoyé un...certificat médical aux enquêteurs après avoir refusé de répondre aux questions des auditeurs, renseigne le journal.