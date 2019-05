Casamance : 16 démineurs enlevés par des bandes armées

Seize démineurs, qui travaillaient pour l'Ong «Hit Humanité et Inclusion», ont été enlevés mercredi dernier, à Bafata, un village situé dans la région de Sédhiou. L’Observateur, qui donne la nouvelle, signale qu’ils ont été kidnappés par des éléments supposés appartenir au Mfdc. Ces derniers les ont dépouillés de leurs biens et matériels de travail avant de les libérer.



Pour rappel, la branche armée du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc), en l’occurrence Atika, avait annoncé, au mois de mars dernier, aux autorités et opérateurs que le déminage avait atteint la «ligne rouge» à ne pas franchir au motif de compromettre la sécurité dans les zones abritant ses cantonnements. Sinon, les démineurs s'exposeraient.



DAKARMATIN