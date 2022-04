Casamance : l'Armée lance un assaut dans le Djibidione

L’armée sénégalaise avait annoncé le 13 mars le lancement d’une opération en Casamance afin de démanteler les bases de la faction rebelle MFDC de Salif Sadio. Le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) mène un conflit de basse intensité depuis 1982, ayant causé plusieurs milliers de morts.

Dans un premier bilan de ses opérations, les soldats annonçaient avoir "totalement détruit" plusieurs bases rebelles appartenant à des séparatistes en Casamance. Par contre, un soldat sénégalais a été tué, lors de l’opération militaire.



Dans son traditionnel message à la Nation du 3 avril, veille de la fête nationale du Sénégal indépendant, le chef de l’État, Macky Sall, a promis de respecter son « engagements pour la consolidation de la paix en région naturelle de Casamance y compris par la poursuite des mesures d’accompagnement déjà entrepris ».



« Nous ne pouvons plus accepter qu’un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières », a-t-il martelé le lendemain après avoir présidé la prise d’armes.



Selon un documentaire de la BBC sur le sujet, en trois ans, la Chine a importé via la Gambie plus de 300. 000 tonnes de bois de rose. Un chiffre équivalent à environ un demi-million d’arbres et d’une valeur de 100 millions de dollars américains. La Gambie figure toujours parmi les cinq plus grands exportateurs mondiaux de bois de rose, bien qu’elle ait déclaré ses propres stocks proches de l’épuisement. L’enquête de la BBC a mis à nu, images à l’appui, que le bois de rose exporté de Gambie vers la Chine provenait de la région de la Casamance