« Ce groupe a les ressources pour rebondir » : Diomaye réconforte les Lions

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réagi à la défaite des Lions du Sénégal face à la France (3-1) lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026, adressant un message de soutien et d'encouragement à la sélection nationale.

« Nos Lions s'inclinent face à la France pour leur entrée en lice à la Coupe du Monde, au terme d'une rencontre disputée, où ils n'ont jamais cessé d'y croire. Une Coupe du Monde se joue sur la durée, et ce groupe a les ressources pour rebondir. La Nation reste pleinement à vos côtés. Place au prochain match, avec la même envie et la même foi. Allez les Lions ! », a déclaré le chef de l'État.



