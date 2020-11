"Ce que je gagne dépasse le salaire d’un ministre", confie un jeune agriculteur de la vallée (vidéo)

Originaire de la ville de Thiès, Mouhamed Ghaly SALL s’est tracé un avenir prometteur dans l’agriculture par force de rigueur et d’engagement. Établi dans la zone de Podor depuis 6 ans, le jeune rizier se dit surpris par la ruée irrégulière des Sénégalais vers l’Europe alors que la pratique culturale offre des retombées financières considérables. « Nous empochons plus de 6 millions FCFA de bénéfice à la sortie d’une campagne. C’est plus que le salaire d’un ministre ou d’un DG. Je n’envie pas ceux qui travaillent dans l’administration. Il croire en soi et faire preuve d’abnégation », a-t-il dit. « J’avais démarré avec 0,30 ha. Aujourd’hui, je fais des leaders dans cette localité », s’est-il réjoui. « J’invite les candidats à ce voyage périlleux à venir travailler la terre, dans la vallée du fleuve Sénégal. Ils ne le regretteront pas », a-t-il martelé. M. SALL faisait part de son expérience en marge d’une visite du DG de la SAED dans cette zone. Aboubacry SOW s’est dit satisfait des performances agricoles enregistrées dans cette zone en soutenant que plus de 15.000 ont été ha emblavées sur les deux saisons sortantes. Il a réaffirmé la détermination de sa société à accompagner les producteurs locaux.