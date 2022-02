Célébration des «Lions» : plusieurs décès enregistrés

La victoire des «Lions» face aux «Pharaons» de l’Egypte, outre l’émotion et l’engouement suscités chez bon nombre de citoyens, a mis plusieurs familles en deuil, suite à des pertes en vies humaines. Ils sont, au moins, neuf individus décédés, entre dimanche et lundi, au cours de la célébration de ce sacre continental.



Dans la région de Kaolack, deux décès sont à déplorer, suite à un accident de la circulation intervenu à Guinguinéo. L’information a été confirmée par le parquet de Kaolack qui a livré, dans une note, les détails de cet accident mortel. Lequel accident, rapporte la brigade de la gendarmerie de Guinguinéo, s’est produit vers 22 heures, avant-hier, non loin du village de Back Samba Dior. «Les victimes, à bord d’une moto, sont entrées en collision avec une charrette. Grièvement blessés, les deux garçons ont rendu l’âme après leur évacuation à l’hôpital», renseigne le document.



A Pout, on regrette la perte d’un jeune emporté par une crise cardiaque après le but pénalty marqué par Sadio Mané. Conduit dans une structure sanitaire, apprend-on, il va malheureusement rendre l’âme. Trois autres cas de crises cardiaques mortelles ont été signalés dont deux à Thiès et une à Rufisque.



A Missira, une localité située dans la région de Tambacounda, toujours dans le cadre de la célébration de la victoire, une collision entre deux motos a fait un mort. Idem à Mbour où un autre accident intervenu au croisement Kaolack, entre deux véhicules, a fait un mort.



Dans le département de Podor, précisément à Aéro Lao, c’est un jeune, âgé d’une vingtaine d’années, qui a été fauché par un minicar. Lequel accident a causé plusieurs blessés et des dégâts matériels. Selon des témoignages, les jeunes, pour manifester leur satisfaction, étaient montés à bord de plusieurs voitures. Dans ce lot de moyens de locomotion, figurait le minicar d’un autochtone du village, surchargé. Un surpoids qui a fait perdre l’équilibre du véhicule qui, devenu incontrôlable par le chauffeur, se renverse vers le côté droit. Gravement atteint, Hamath Wane sur qui la voiture est tombée, rendra plus tard l’âme au cours de son évacuation à l’hôpital de Ndioum.





