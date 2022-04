Cette photo de Macron, chemise ouverte et torse poilu, fait le buzz jusqu’au Royaume-Uni: “Il faisait très chaud à Marseille”

Alors que les deux derniers candidats à la présidentielle française, à savoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen, entrent dans le sprint final avant le scrutin de ce dimanche, le président sortant, lui, a trouvé un moyen original pour faire parler de lui dans la presse. L’homme s’est affiché chemise ouverte dans un cliché publié sur la toile par sa photographe officielle Soazig de la Moissonnière. Sur l’image, on peut voir le président détendu, assis dans un canapé avec sa chemise déboutonnée et affichant un large sourire. Une photo inattendue et surtout très inhabituelle, prise après son meeting à Marseille samedi dernier, qui fait du bruit jusque dans la presse britannique.





“Il n’y a qu’en France qu’un homme tenterait d’utiliser son corps comme une arme (pas si) secrète dans une campagne présidentielle”, écrit notamment la journaliste du Daily Mail Samatha Briks, ajoutant même: “Ai-je zoomé sur l’image? Mon Dieu! Je plaide coupable.” Elle estime qu’il s’agit d'un très bon coup de com’ de la part d’Emmanuel Macron a quelques jours du scrutin final. “Il a besoin du vote des femmes, et la simple vérité est que les Françaises adorent une poitrine velue - et secrètement beaucoup de femmes britanniques aussi. Elles ne le trouvent pas seulement masculin et sexy, elles le trouvent sûr et rassurant, tout ce que vous attendez d’un leader.”





“Le retour de la toison: la poitrine velue de Macron pourrait-elle lancer une nouvelle mode?”, titre de son côté The Guardian. “Je suppose que quelqu’un dans l’équipe Macron - peut-être Emmanuel lui-même, peut-être Brigitte - a décidé que le manscaping (se raser les poils, pubiens ou dorsaux pour se conformer à un diktat, n.d.l.r.) était dépassé, plus de rigueur”, écrit le journaliste auteur de l’article. “De plus, les Français ont toujours eu une attitude plus saine et plus naturelle à l’égard des poils corporels”, ajoute-t-il.



“Que recherchez-vous chez un politicien? Honnêteté? Intégrité? Ou un tapis épais de poils sur le torse digne d’une pub Pantene”, s’interroge à son tour le Times, alors que le Telegraph, lui, se demande si une telle stratégie est “acceptable”.



Invité dans l’émission “C à vous” ce lundi soir, Emmanuel Macron a été pris d’un fou rire en direct lors de la chronique humoristique de Bertrand Chameroy, qui en a profité pour revenir sur cette photo très médiatisée. Emmanuel Macron a alors expliqué: “Il faisait très très chaud à Marseille”, avant d’avouer, sourire en coin, que la série d’images avait été validée par ses soins. “Cette photo est sans doute passée un peu vite”, a-t-il ajouté.